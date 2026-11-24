Mit seinem neuen Förderaufruf stellt das BMWE bis zu acht Millionen Euro je Projekt für klimaneutrale Prozesswärme bereit. Ziel ist es, neue Wärme-Technologien in der Industrie unter realen Produktionsbedingungen zu erproben. Der Projektträger Jülich (PtJ) hat einen neuen Förderaufruf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) bekanntgegeben. Das BMWE unterstützt Unternehmen dabei, neue Technologien für eine klimaneutrale Prozesswärmeversorgung unter realen Produktionsbedingungen zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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