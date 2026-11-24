Das neue Nahwärmenetz in der Marktgemeinde Falkenstein versorgt die Schule, das Rathaus und weitere Gebäude. Es kommt vollständig ohne fossile Spitzenlastkessel aus. Die Marktgemeinde Falkenstein hat ihr neues Nahwärmenetz eingeweiht. Das von der FASTR Kommunal GmbH, ehemals Baywa Energie Dienstleistungs GmbH, verwirklichte Projekt ermöglicht in der ersten Ausbaustufe die klimafreundliche Wärmeversorgung von mehr als 20 Gebäuden. Dazu zählen Privathaushalte, Gewerbebetriebe sowie zentrale kommunale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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