November 2026 -

Performances

Die offensive Aufstellung des Alpine Multiple Opportunities Fund führte in den vergangenen vier Wochen zu einer Wertentwicklung von -4,4%. Im bisherigen Jahresverlauf 2026 beträgt die Wertentwicklung -0,2%.

Status Quo

Die Seitwärtsbewegungen - die bereits im Juni des Jahres begannen - sind nun nach unten durchstoßen worden und es kam zu einer Börsenkorrektur von rund -10%.

Maßgeblicher Treiber war der - in seiner Deutlichkeit überraschende - Sieg der Demokraten bei den US-Midterm-Wahlen. Ferner belasten weiterhin die ausbleibende Phantasie in KI-Aktien - und zudem der Skandal um den nun ausgeschiedenen Nvidia-Chef. Abschließend lastet die Grundstimmung aus hoher Inflation, die zu potentiell weiter steigenden Zinsen führt, auf den Aktienmärkten.

Auch die Edelmetalle zeigten - einhergehend mit den Aktienmärkten - deutliche Schwäche zu ihren jeweiligen Year-Lows, d.h. in Gold bis auf 3.700 und Silber auf 45 US-$/Unze.

Der US-$ zeigte sukzessive Stärke bis auf jüngst unter 1,10 US-$/€.

Outlook

Wir erwarten ein kurzfristiges Ende der Korrektur und bereiten uns auf einen Wiedereinstieg mit unserer 20-25% Cash-Quote aus dem Sommer aktiv vor.

Wir rechnen - weiterhin unverändert - mit deutlich höheren Kursen zum kommenden Jahreswechsel und werden die aktuellen Schwächen zum Nachkaufen nutzen.

Die Edelmetalle sind nun sehr angeschlagen. Silber könnte bald einen Einstieg bieten - in Gold wäre es eigentlich erst bei einem Level um 3.300 US-$/Unze aus charttechnischer Sicht logisch.

Im US-$ vs. € festigt sich ein breiter Abwärtstrend, der in Richtung der 1,08 US-$/€ führt. Entsprechend lösen wir sukzessive die Währungsabsicherungen auf.