23.11.2026 -

Was folgt auf den Kursrutsch der letzten Woche?

Die KI-Angst hat die Märkte weiterhin fest im Griff und hat in der vergangenen Woche zu einem breit angelegten Ausverkauf an den globalen Kapitalmärkten geführt. Die Aktienmärkte verzeichneten eine ihrer schwächsten Wochen seit der Corona-Pandemie. Angeführt vom Technologiesektor gaben US-Aktien um ganze 8 % nach. Infolge der stark angestiegenen Volatilität wurden quantitative Investoren gezwungen, ihr Portfoliorisiko zu reduzieren und Positionen in der Breite zu liquidieren: So fielen auch Rohstoffe wie Gold und Kupfer um knapp 10 %. Lediglich Staatsanleihen und der US-Dollar waren als sichere Häfen gefragt. Die jüngste Verkaufswelle wirkt jedoch zunehmend stimmungsgetrieben: Fundamentale Katalysatoren, die einen solchen Abverkauf rechtfertigen würden, haben in der letzten Woche, zumindest abseits der Nachrichten um Nvidia-CEO Jensen Huang und der Kommentare einzelner Fed-Mitglieder, gefehlt.

Mit Blick auf die nächsten Wochen sehen wir das weitere Abwärtspotenzial bei Aktien als begrenzt an. Zum einen haben sowohl diskretionäre als auch systematische Investoren ihre Aktienquoten bereits stark zurückgefahren. Zum anderen wirken die Risiken, die mit dem Abverkauf im KI-Sektor einhergingen, zunehmend eingepreist. Gleichzeitig bleibt die Datenlage sowohl auf volkswirtschaftlicher als auch auf Unternehmensebene robust. Neben der positiven Saisonalität zum Jahresende, die unter anderem auch von saisonal starken Aktienrückkaufprogrammen der Unternehmen gestützt wird, dürfte dies Aktien perspektivisch wieder stützen.

Hintergründe des breit angelegten Abverkaufs

Die Hintergründe des Abverkaufs der letzten Wochen sind vielfältig. Das starke Abschneiden der Demokraten in den US-Zwischenwahlen sorgte insbesondere im KI-Sektor für erste Nervosität. Die Befürchtungen fußen auf Regulierungsängsten durch neue demokratische Gouverneure in den für Rechenzentren wichtigen Staaten wie Texas und Georgia. Die allgemeinen KI-Sorgen wurden zuletzt auch vom Abgang des Nvidia-CEOs Jensen Huang befeuert. Zusätzlicher Gegenwind kam von falkenhaften Kommentaren einzelner Fed-Währungshüter - allen voran von Governor Waller, welcher sich vor zwei Wochen für eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten (Bp.) bei der Dezember-Sitzung aussprach.

Allerdings wirkt die jüngste Verkaufswelle vor allem stimmungsgetrieben - verstärkt von einer Reihe technischer Faktoren. Regelbasierte Momentumstrategien (CTAs) waren nach dem bereits schwächeren Marktumfeld der letzten Wochen dazu gezwungen, ihre Aktienquoten weiter zu reduzieren. Allein über den letzten Monat dürften diese Anleger rund 57 Mrd. USD an Aktien verkauft haben. Aufgrund des Anstiegs der realisierten Volatilität mussten gleichzeitig auch volatilitätsbasierte Strategien ihr Risiko deutlich reduzieren und hierfür Aktien abbauen.

Zusätzlich zu diesem Verkaufsdruck verstärkte ein historisch negatives Gamma-Umfeld1 die Kursbewegungen nach unten: Optionshändler mussten ihre verkauften Absicherungen (Put-Optionen) durch das Shorten von entsprechenden Aktien-Futures absichern, um marktneutral zu sein - im Fachjargon spricht man hierbei von Delta-Hedging. Im Grundsatz lässt sich dabei sagen, dass Marktbewegungen nach oben wie auch nach unten verstärkt werden, da Market Maker2 prozyklisch agieren müssen. Bezogen auf die letzte Woche wurde also die ohnehin schwache Marktentwicklung einmal mehr verstärkt. Nach dem monatlichen Optionsverfall letzten Freitag dürfte der Druck von dieser Seite zumindest etwas nachlassen, weil viele Optionen ausgelaufen sind.

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