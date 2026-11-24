Der Schweizer Druckmesstechnikhersteller Keller Pressure hat an seinem neuen Produktionsgebäude "Diamant" in Winterthur eine Solarfassade mit 3488 beweglichen Photovoltaik-Modulen in Betrieb genommen. Wie Wechselrichterhersteller Solaredge jetzt mitteilte, hat die Anlage an der Südfassade eine Leistung von 115 Kilowatt und erstreckt sich über eine Fläche von rund 1300 Quadratmetern. Zum Einsatz kommt das an der ETH Zürich entwickelte Fassadensystem "Solskin" des Schweizer Unternehmens Zurich Soft Robotics. Anders als bei herkömmlichen Photovoltaik-Fassaden sind die Module nicht starr montiert, ...

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