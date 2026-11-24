Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag leicht nachgegeben. Nach den jüngsten Kursschwankungen stellte sich damit ein abwartender Handel ein. «Huangs Rückkehr auf den Nvidia-Chefsessel hat den Dreiklang aus KI-Zweifeln, Zinsrisiken und geopolitischen Spannungen nur kurzfristig kaschieren können», so Timo Emden, Marktanalyst vom Broker CapTrader. Am Mittag sank der EuroStoxx 50 um 0,87 Prozent auf 6.021,77 Punkte. Der Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab