Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits eher schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter in den roten Bereich abgerutscht. Gegen 12:30 wurde der Leitindex mit 25.145 Punkten berechnet. Das entspricht einer Abnahme von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortag. Die Liste wurde von Rheinmetall, Zalando und MTU angeführt, das Schlusslicht war Infineon, hinter Siemens Energy und Bayer.



"Der Zauber, den die Rückkehr des Visionärs Jensen Huang an die Spitze von Nvidia im KI-Sektor entfacht hatte, ist bereits wieder verflogen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die politische Komponente, die die Personalentscheidung mit sich gebracht hatte, bleibe für die deutschen Standardwerte von geringer Bedeutung, so der Experte. Die Anleger richteten ihre Aufmerksamkeit wieder stärker auf Energiepreise und die konjunkturellen Rahmenbedingungen.



Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel derweil in etwa wie erwartet aus und konnte damit keine neuen Kaufimpulse liefern. Auch die europäischen Absatzzahlen der Automobilhersteller geben den Anlegern laut Lipkow wenig Anlass für Optimismus. "Nach dem Ende der Berichtssaison fehlen zudem die Impulse von Unternehmensseite", so der Marktanalyst. Damit bleibe es vorerst bei selektiven Aktienkäufen, wobei heute vor allem die defensiven Branchen gefragt seien.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0948 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9134 Euro zu haben.





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