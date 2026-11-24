Rom - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besucht am kommenden Montag offenbar Papst Leo XIV. und außerdem die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Rom. Das berichtet das Magazin Politico unter Berufung auf "informierte Kreise".



Bei dem Besuch im Vatikan - der ersten Papst-Audienz für Merz - soll es unter anderem um Menschenwürde und Künstliche Intelligenz, aber auch die Bemühungen für einen Frieden in der Ukraine gehen. Dazu plant der Kanzler nach Informationen von Politico auch ein Treffen mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der für die diplomatischen Beziehungen des Vatikans zuständig ist. Parolin hatte Russland zuletzt im September vor der UN-Generalversammlung zu Diplomatie, einem Waffenstillstand und der Einhaltung des humanitären Völkerrechts aufgefordert. Ein Regierungssprecher wollte die Reiseplanung dem Magazin zufolge nicht kommentieren und verwies darauf, dass Kanzler-Reisen immer erst am Freitag der Vorwoche angekündigt werden.



Merz, selber Katholik, hatte Papst Leo XIV. bereits zu dessen Amtseinführung im Mai letzten Jahres besucht, jedoch seinerzeit keine private Audienz bekommen. Außenminister Johann Wadephul war zudem Anfang Oktober im Vatikan bei Parolin und Erzbischof Paul Richard Gallagher, wo es ebenfalls um Künstliche Intelligenz, den Krieg in der Ukraine sowie die Getreideexporte durch das Schwarze Meer ging.



Papst Leo XIV. beschäftigt sich besonders mit den Auswirkungen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz für die Menschheit. Im Mai veröffentlichte der Vatikan die päpstliche Enzyklika "Magnifica humanitas - über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz". Merz hatte das päpstliche Lehrschreiben im Juli als Teil seiner Sommerlektüre in den Urlaub mitgenommen.



Bei dem Gespräch mit Meloni soll es neben deutsch-italienischen Anliegen auch um europäische und internationale Themen wie den EU-Haushalt und die Ukraine-Gespräche gehen. Meloni hatte erfolgreich durchgesetzt, dass Italien als Teil der europäischen "E5" neben Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen an künftigen Friedensverhandlungen teilnimmt.





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