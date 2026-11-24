Zum fünfjährigen Jubiläum der pv magazine Übersicht Wallboxen und Ladesäulen haben 40 Anbieter 194 Geräte gemeldet und eingetragen. Davon sind 55 dieses Jahr neu auf den Markt gekommen, acht sollen 2027 folgen. Die neuen Einträge sind in der Übersichtstabelle extra gekennzeichnet. Die ausführliche Datenbank, die in 300 Spalten mehr als 100 technische und funktionale Merkmale der Geräte erfasst, ist unter dem Menüpunkt Marktübersichten zugänglich. Zwei Trends bestimmen die meisten Diskussionen, nämlich das bidirektionale Laden und Lkw-Laden. Doch das Brot- und Buttergeschäft der Hersteller liegt ...

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