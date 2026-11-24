Google baut seinen KI-Dienst Personal Intelligence weiter aus. Der KI-Modus der Suche soll künftig auch Zugriff auf Drive, Wallet und die Gemini-App der Nutzer:innen erhalten -Â wenn diese das wollen. Und was ist mit dem Datenschutz? Im Frühjahr 2026 hatte Google seinen aus der Gemini-App bekannten Dienst Personal Intelligence für den KI-Modus der Suche ausgerollt. Damit sollen Nutzer:innen persönlichere Antworten erhalten, weil frühere Suchanfragen ...

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