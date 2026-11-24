Während Apple und Microsoft weiterhin zu den bekanntesten Technologiewerten zählen, sticht Alphabet zunehmend als besonders aussichtsreiche Langfristinvestition unter den "Magnificent Seven" heraus. Ein starkes Werbegeschäft, das dynamische Cloud-Segment und die strategische Positionierung im Bereich künstlicher Intelligenz bieten dem Google-Konzern mehrere langfristige Wachstumstreiber. Starkes Suchgeschäft trotz KI-Konkurrenz Google bleibt mit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.