Während Apple und Microsoft weiterhin zu den bekanntesten Technologiewerten zählen, sticht Alphabet zunehmend als besonders aussichtsreiche Langfristinvestition unter den "Magnificent Seven" heraus. Ein starkes Werbegeschäft, das dynamische Cloud-Segment und die strategische Positionierung im Bereich künstlicher Intelligenz bieten dem Google-Konzern mehrere langfristige Wachstumstreiber. Starkes Suchgeschäft trotz KI-Konkurrenz Google bleibt mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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