TORONTO, Kanada / 24. November 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ - freut sich, die Ergebnisse von fünf weiteren Bohrlöchern bekannt zu geben, die im Rahmen des laufenden Phase-2-Bohrprogramms zur Ressourcenumwandlung in der Lagerstätte Eau Claire im Eeyou-Istchee-Territorium in der Region James Bay in Quebec abgeschlossen wurden.

Das Bohrprogramm der Phase 2 konzentriert sich auf die Erhöhung der Bohrdichte in ausgewählten Teilen der Lagerstätte, um die laufende Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung ("MRE") zu unterstützen. Ziel des Programms ist es, die geologische Sicherheit in Bereichen zu erhöhen, die derzeit als abgeleitete Mineralressourcen klassifiziert sind, und Informationen zu liefern, die zu künftigen Hochstufungen der Ressourcenklassifizierung beitragen können.

Zu den wichtigsten Bohrergebnissen, angegeben in tatsächlichen Mächtigkeiten, gehören:

Bohrloch 26EC-134 lieferte sieben mineralisierte Abschnitte über 103 Meter (m) Kern, darunter 9,81 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold ("Au") über 2,99 m, 8,55 g/t Au über 1,50 m und 8,16 g/t Au über 1,00 m

Bohrloch 26EC-139, das etwa 30 m von Bohrloch 26EC-134 entfernt auf demselben Abschnitt gebohrt wurde, lieferte 8,33 g/t Au auf 2,99 m und 7,30 g/t Au auf 1,00 m, was die Interpretation der geologischen Kontinuität und der Gehaltskontinuität untermauert

Am östlichen Rand der Ressource durchteuften die Bohrlöcher 26EC-135 und 26EC-138 5,69 g/t Au auf 1,29 m bzw. 6,33 g/t Au auf 2,46 m und untermauern damit die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung in einem Gebiet, das zuvor durch größere Bohrabstände gekennzeichnet war

"Die Bohrlöcher 26EC-134 und 26EC-139 wurden im Abstand von 30 Metern auf demselben Abschnitt gebohrt und lieferten beide hochgradige Abschnitte von mehr als 8 g/t Gold über fast drei Meter", kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. "Diese Art von Konsistenz schafft Vertrauen in ein Ressourcenmodell. Gleichzeitig verdichten die Bohrlöcher 26EC-135 und 26EC-138 den östlichen Rand der Lagerstätte, wo die Bohrungen zuvor in größeren Abständen durchgeführt wurden. Da die Untersuchungsergebnisse für weitere 23 Bohrlöcher noch ausstehen, erwarten wir einen wesentlich dichteren Datensatz, der in die aktualisierte Mineralressourcenschätzung und letztendlich in die Vor-Machbarkeitsstudie einfließen wird."

Auswirkungen auf die Aufwertung der Mineralressource

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrlöcher dienten dazu, Teile der aktuellen abgeleiteten Mineralressource zu erproben, bei denen die geologische Kontinuität bereits nachgewiesen wurde. Die Ergebnisse der Bohrlöcher 26EC-134, und 26EC-139 bestätigen die Kontinuität mehrerer mineralisierter Horizonte im Kern der Lagerstätte (Abbildung 2). Die Bohrlöcher 26EC-135 und 26EC-138 erweitern diese Sicherheit auf den östlichen Rand der Ressource, wo der Bohrabstand zuvor größer war (Abbildung 3). Diese Ergebnisse werden in das aktualisierte geologische Modell und die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung (MRE) einfließen, die in den kommenden Monaten erwartet wird. Die aktualisierte MRE wird ein integraler Bestandteil der laufenden Vor-Machbarkeitsstudie ("PFS") bei Eau Claire sein.

Bislang wurden im Rahmen des Phase-2-Programms 59 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 28.075 m fertiggestellt, von denen fünf Bohrlöcher aufgegeben wurden und zwei Bohrlöcher derzeit noch in Arbeit sind. Die Untersuchungsergebnisse für 23 Bohrlöcher stehen derzeit noch aus.

Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse

Bohrloch-ID Von Bis Bohrmächtigkeit (m) Tatsächliche Mächtigkeit (m) Au (g/t) 26EC-133 207,0 208,5 1,5 1,49 1,61 267,0 268,5 1,5 1,48 1,50 26EC-134 443,0 444,5 1,5 1,50 2,53 487,5 489,0 1,5 1,50 1,77 501,0 502,0 1,0 1,00 4,02 506,0 507,0 1,0 1,00 3,38 512,0 513,0 1,0 1,00 8,16 522,5 524,0 1,5 1,50 8,55 543,0 546,0 3,0 2,99 9,81 26EC-135 113,0 114,5 1,5 1,29 5,69 176,0 177,5 1,5 1,31 5,10 312,5 314,0 1,5 1,35 3,02 317,0 318,5 1,5 1,35 2,48 26EC-138 388,0 391,0 3,0 2,46 6,33 26EC-139 476,0 477,0 1,0 1,00 2,27 509,0 510,0 1,0 1,00 7,30 519,0 522,0 3,0 2,99 8,33 529,5 532,0 2,5 2,49 2,29

Die Abschnitte wurden anhand des Au-Gehalts*Mächtigkeit von mindestens 2 g/t*m bei einem Gehalt von mindestens 1 g/t berechnet, wobei die maximale fortlaufende Verdünnung 2 m betrug. Für die Berechnung der Abschnitte wurde die tatsächliche Mächtigkeit herangezogen

Abbildung 1: Eau Claire - Längsschnitt

Abbildung 2: Bohrlöcher 26EC-134 und 26EC-139 - Querschnitt

Abbildung 3: Bohrlöcher 26EC-135 und 26EC-138 - Querschnitt, östliche Ausdehnung der Ressource

Valérie Doyon, P.Geo., Vizepräsidentin für Geologie bei Fury, ist eine "qualifizierte Person" im Sinne der kanadischen Offenlegungsvorschriften für Mineralprojekte (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Offenlegung zu Probenahme und Analyse

Die Analyseproben für das Bohrprogramm wurden entnommen, indem HQ-Kernproben vor Ort in zwei gleiche Hälften gesägt wurden; eine Hälfte wurde zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val D'or, Quebec, Kanada, geschickt. Alle Proben wurden mittels eines Feuerprobenverfahrens mit einem Nenngewicht von 50 g und atomabsorptionsspektrometrischem Abschluss (Au-AA24) sowie mittels einer Vier-Säuren-Aufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode für mehrere Elemente (ME-MS61) untersucht. Wo die Au-AA24-Ergebnisse über 10 ppm lagen, wurden die Proben erneut mittels eines Feuerprobenverfahrens mit einem Nenngewicht von 50 g und gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) analysiert. QA/QC-Programme unter Verwendung von internen Standardproben und Leerproben, Feld- und Laborduplikaten sowie Laborstandards und Leerproben weisen auf eine insgesamt gute Genauigkeit und Präzision hin.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein finanzstarkes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % im Besitz befindliches Goldprojekt Eau Claire in Richtung Erschließung vorantreibt. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 5,2 % an Contango Silver and Gold Inc. und wird von einem Managementteam und einem Vorstand geleitet, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können. Fury beabsichtigt, sein Goldportfolio durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, gesellschaftliches Engagement und nachhaltiger Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Leiterin Investor Relations

Tel.: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die künftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen zum laufenden Explorationsprogramm des Unternehmens im Rahmen des Eau-Claire-Projekts.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein mit hohem Risiko behaftetes Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im Lagebericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Leser sollten sich nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86742Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86742&tr=1



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