Der Kölner Agri-Photovoltaik-Projektentwickler Ylektra hat einen kostenlosen Online-Rechner veröffentlicht. Mit dessen Hilfe soll sich bereits in einer frühen Planungsphase abschätzen lassen, ob Agri-Photovoltaik-Anlagen der Kategorie II wesentliche landwirtschaftliche Anforderungen der DIN SPEC 91434 erfüllen. Die DIN SPEC 91434 definiert die Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung bei Agri-Photovoltaik-Anlagen. Die Kategorie II umfasst bodennahe Anlagen, bei denen die landwirtschaftliche Bewirtschaftung zwischen den Modulreihen erfolgt. Neben Standort und landwirtschaftlicher Kultur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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