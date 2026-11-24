Der Kölner Agri-Photovoltaik-Projektentwickler Ylektra hat einen kostenlosen Online-Rechner veröffentlicht. Mit dessen Hilfe soll sich bereits in einer frühen Planungsphase abschätzen lassen, ob Agri-Photovoltaik-Anlagen der Kategorie II wesentliche landwirtschaftliche Anforderungen der DIN SPEC 91434 erfüllen. Die DIN SPEC 91434 definiert die Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung bei Agri-Photovoltaik-Anlagen. Die Kategorie II umfasst bodennahe Anlagen, bei denen die landwirtschaftliche Bewirtschaftung zwischen den Modulreihen erfolgt. Neben Standort und landwirtschaftlicher Kultur ...

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