Wie gewonnen, so zerronnen: Noch am Montag feierte der gesamte KI-Trade die Wiederauferstehung, was auch der Aixtron-Aktie zu einem Kurssprung von fast +9% verhalf. Doch einen Tag später macht sich schon Ernüchterung breit, der MDAX-Titel verliert rund -10% und radiert damit sämtliche Vortagesgewinne wieder aus. Was hinter dem abrupten Stimmungsumschwung steckt - und worauf Anleger jetzt achten müssen. UBS halbiert Kursziel - Sorge vor Wachstumsdelle ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.