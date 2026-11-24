Wie gewonnen, so zerronnen: Noch am Montag feierte der gesamte KI-Trade die Wiederauferstehung, was auch der Aixtron-Aktie zu einem Kurssprung von fast +9% verhalf. Doch einen Tag später macht sich schon Ernüchterung breit, der MDAX-Titel verliert rund -10% und radiert damit sämtliche Vortagesgewinne wieder aus. Was hinter dem abrupten Stimmungsumschwung steckt - und worauf Anleger jetzt achten müssen. UBS halbiert Kursziel - Sorge vor Wachstumsdelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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