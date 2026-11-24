Die Rheinmetall-Aktie arbeitet sich weiter von ihrem Tief nach oben. Am Dienstag legte das Papier um bis zu 2,5% auf gut 743 € zu, nachdem es am Freitag mit rund 692 € noch auf den tiefsten Stand seit Februar 2025 gefallen war. Auf das laufende Jahr gerechnet steht damit immer noch ein Minus von 56% zu Buche. Markiert der Kapitalmarkttag am Ende dieser Woche den Wendepunkt für die Aktie? Rüstungswerte ziehen an Im insgesamt wieder etwas schwächeren ...

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