Berlin - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will die Anhebung der Reichensteuer und die Einführung der "Super-Reichensteuer" blockieren, sollte die SPD-Bundestagsfraktion Arbeitsmarktreformen bis Jahresende nicht mehr zustimmen.



"Eine Steuererhöhung kommt nur in Betracht, wenn wir für den Arbeitsmarkt neue Flexibilität schaffen", sagte Unionsfraktionsvize Johannes Winkel der "Bild". Falls die SPD sich nicht an die Verabredung halten könne, könne es keine Steuererhöhung geben. Winkel ergänzte, im Sommer sei zwischen den Spitzen von Union und SPD verabredet worden, dass beide Gesetze zum 1. Januar 2027 gemeinsam in Kraft treten sollen.



Wie die "Bild" weiter schreibt, will die Union allerdings sicherstellen, dass bei einem Stopp des Einkommensteuerreformgesetzes die Anhebung von Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag sowie die vereinbarte Kindergelderhöhung zum 1. Januar 2027 trotzdem wirksam werden. Man werde die verfassungsrechtlich gebotenen Erhöhungen aus dem Gesetz herauslösen und rechtzeitig im Bundestag beschließen, hieß es in der Fraktion.





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