Seit März 2022 ist Klaus Müller Präsident der Bundesnetzagentur. Nun hat der Beirat der Behörde ihn für eine zweite Amtszeit vorgeschlagen. Der Beirat bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) hat der Bundesregierung vorgeschlagen, Klaus Müller für weitere fünf Jahre als Präsident der Behörde einzusetzen. "Klaus Müller hat als Präsident der BNetzA bewiesen, dass er auch mit herausfordernden Aufgaben mit Augenmaß und großer Fachkompetenz umgehen kann", sagt Mark Helfrich MdB, Vorsitzender des Beirates. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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