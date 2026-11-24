FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Microsoft beim fairen Aktienwert von 660 US-Dollar auf "Kaufen" belassen. Die KI-Story sei intakt, schrieb Axel Herlinghaus am Dienstag. Steigender Token-Konsum treibe Azure und die KI-Monetarisierung im Applikationsgeschäft nehme Fahrt auf./rob/ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: US5949181045

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