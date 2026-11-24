BERLIN (dpa-AFX) - Von Befremden bis Begeisterung reichten die Reaktionen aus die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chip-Konzerns Nvidia . Über das Eingreifen von US-Präsident Donald Trump sagte der deutsche Außenminister Johann Wadephul am Tag nach Bekanntwerden der Personalie: "Es hat mich schockiert, um ehrlich zu sein." Soweit er dies beurteilen könne, habe er "eine derartige politische Einflussnahme auf ein einzelnes Unternehmen noch nie erlebt oder wahrgenommen", sagte der CDU-Politiker beim Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung.

Er habe "gewisse Zweifel, ob dies ein sehr gutes Modell für die Zukunft ist", sagte Wadephul über den Vorgang und ergänzte: "Aber okay, das hat sich in den Vereinigten Staaten von Amerika ereignet." Es gebe genügend Gründe, die regelbasierte internationale Ordnung konsequent zu verteidigen, fügte der Bundesaußenminister hinzu. Das bedeute auch, dass sich politische Macht in freien, demokratischen und auf Regeln basierenden Staaten nicht in wirtschaftliche Aktivitäten von Unternehmen einmischen solle.

Erst Rücktritt, dann Rückkehr



Nach einem persönlichen Eingreifen von Trump hatte der Nvidia-Verwaltungsrat am Montag Nvidia-Mitgründer Jensen Huang überraschend wieder an die Unternehmensspitze zurückgeholt. Trump sagte dem TV-Sender CNBC, er habe dem Gremium zugesichert, dass die US-Regierung keine Hinweise darauf habe, dass von Huang eine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe.

Huang war vor rund zehn Tagen als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden mindestens zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia.

Megaspeed auf der schwarzen Liste



Auch für Megaspeed blieb der Fall nicht folgenlos: Die US-Regierung setzte das Unternehmen aus Singapur auf eine schwarze Liste. Megaspeed, die Tochterfirma Speedmatrix aus Malaysia sowie fünf weitere Unternehmen werden ohne besondere Genehmigung keine KI-Chips von Nvidia mehr kaufen können.

Grund sei ein "erhebliches Risiko", dass Technik an nicht berechtigte Nutzer weitergeleitet werde, schrieb das US-Handelsministerium zur Begründung. Megaspeed wurde von US-Behörden bereits seit zwei Jahren wegen des Verdachts geprüft, leistungsstarke Nvidia-Chips in Umgehung von Verboten nach China zu schicken. Megaspeed bestreitet das.

Megaspeed hatte in den vergangenen Tagen betont, dass die Managerin das Unternehmen im Sommer 2025 verlassen habe. Von Nvidia wiederum hieß es, man habe Megaspeed bereits im Juni 2025 auf eine Verkaufsstopp-Liste gesetzt.

Jubel auf X



Nach Huangs Abgang am 12. November hatte unter anderem Tech-Milliardär Elon Musk - ein großer Nvidia-Kunde mit seiner Weltraum- und KI-Firma SpaceX - Rufe unterstützt, Huang wieder an die Nvidia-Spitze zu setzen. Nach dessen Rückkehr jubelte Musk auf seiner Plattform X: "Der Fehler wurde korrigiert". OpenAI-Chef Sam Altman hielt sich - ebenfalls auf X - kurz: "Jensen!"

Kritisch äußerte sich auf X unter anderem die demokratische US-Senatorin Elizabeth Warren: "Diese leichtsinnige Entscheidung, Jensen Huang zurückzuholen, ändert nichts an der Tatsache, dass Huang und Nvidia dem Kongress nach wie vor Antworten schulden. (...) Huangs Rückkehr unterstreicht nur noch mehr, wie dringend parteiübergreifende Gesetzesentwürfe zur Exportkontrolle verabschiedet werden müssen - und es muss sichergestellt werden, dass Nvidia nicht durch Lobbyarbeit versucht, diese Gesetzesvorhaben zu Fall zu bringen und damit unsere nationale Sicherheit zu gefährden." Auch andere US-Demokraten reagieren verstimmt./bk/DP/zb