Seattle (ots) -Als Teil der neuen Kaffee-Kollektion gibt das Coffee Frame Case für iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max recyceltem Kaffeesatz ein zweites Leben. Die Kollektion verbindet die vertraute Welt des Kaffees mit funktionalem Zubehör für den mobilen Alltag.Die ultradünne Smartphone-Hülle besteht aus MOVAS-E, einem biobasierten Leder auf Basis wasserbasierten Polyurethans, das recycelten Kaffeesatz enthält. Natürlich entstandene goldbraune Sprenkel verleihen dem Material eine charakteristische genarbte Struktur, eine individuelle Optik und eine angenehm warme Haptik. Eingearbeitete Duftmikrokapseln geben über die Zeit einen dezenten Duft nach geröstetem Kaffee ab.Zur Kaffee-Kollektion gehören außerdem der Snap Tripod Ständer aus MOVAS-E Bio Kaffee und die Laptop-Tragetasche aus MOVAS-E Bio Kaffee (14 Zoll). Beide greifen die Materialidee auf und verbinden sie mit praktischen Funktionen für den mobilen Alltag.Die Kollektion überträgt das Erlebnis von Kaffee über die Tasse hinaus auf alltägliche Begleiter. Inspiriert vom vertrauten Kaffeeritual soll das Zusammenspiel aus Optik, Haptik und dezentem Röstduft Momente der Konzentration, Inspiration und Kreativität im Tagesverlauf begleiten. Damit knüpft MOFT an die Überzeugung an, dass alltägliche Gegenstände produktives Arbeiten und kreatives Gestalten unterstützen können.Coffee Frame Case: ultradünnes Design trifft auf Kaffee-MaterialMit dem Coffee Frame Case bringt MOFT seine jüngste Materialentwicklung in das besonders leichte Frame-Case-Design. Die Hülle verwendet MOVAS-E, ein biobasiertes Leder mit recyceltem Kaffeesatz, und verbindet die bewährte Konstruktion mit einem Material, das mehrere Sinne anspricht.Das Coffee Frame Case kombiniert die ultradünne Konstruktion und die bereits beim Frame Case vorhandenen verstärkten Ecken mit der genarbten Oberfläche, den warmen Kaffeetönen und dem dezenten Röstduft der Kaffee-Kollektion. Die goldbraunen Einschlüsse aus recyceltem Kaffeesatz geben jedem Produkt eine individuelle Optik. Duftmikrokapseln setzen über die Zeit ein feines Röstaroma frei.Im Mittelpunkt der Kollektion steht MOVAS-E, die Weiterentwicklung des markeneigenen MOVAS-Materials. Grundlage ist MOFTs bewährtes wasserbasiertes Polyurethan. Bei MOVAS-E werden erdölbasierte Polyole durch biobasierte Alternativen aus Industriemais und herkömmliche anorganische mineralische Füllstoffe durch recycelten Kaffeesatz ersetzt. So erhält Kaffeesatz eine zweite Verwendung. Laut MOFT entsteht ein strapazierfähiges, hochwertiges Material mit weicher Haptik und langlebigen Eigenschaften, das zugleich dazu beitragen soll, Deponieabfälle und Methanemissionen zu reduzieren.Produktdetails:- Ultraleichtes Design mit nur 28 g (iPhone 18 Pro) bzw. 33 g (iPhone 18 Pro Max)- Fallschutz aus bis zu 1,2 Metern Höhe- MOVAS-E, biobasiertes Leder auf Basis wasserbasierten Polyurethans mit recyceltem Kaffeesatz- Natürlich goldbraune Sprenkel, genarbte Oberfläche, warme Kaffeetöne und dezenter Röstduft durch Duftmikrokapseln- Kompatibel mit MagSafe-Zubehör und der MOFT Drift Lanyard Bag- Erhältlich in Kaffeebraun und Saphirblau- Preis (Deutschland): 54,99 EuroMehr als eine Hülle: Die Kaffee-Kollektion wächstDie Materialinnovation ist nicht auf Smartphone-Hüllen beschränkt: MOFT setzt MOVAS-E mit recyceltem Kaffeesatz auch bei dem Snap Tripod Ständer und der Laptop-Tragetasche ein. So verbindet die Kaffee-Kollektion eine multisensorische Materialgestaltung mit praktischen Funktionen für unterwegs.Snap Tripod Ständer aus MOVAS-E Bio KaffeeDer magnetische Snap Tripod Ständer aus MOVAS-E Bio Kaffee nutzt ebenfalls das biobasierte Material mit recyceltem Kaffeesatz. Als flexibler Smartphone-Ständer eignet er sich für Videoanrufe, Content Creation und mobiles Arbeiten. Goldbraune Sprenkel, genarbte Haptik und dezenter Röstduft übertragen das multisensorische Konzept auf das Zubehör.- Preis (Deutschland): 44,99 EuroLaptop-Tragetasche aus MOVAS-E Bio Kaffee (14 Zoll)Auch die Laptop-Tragetasche aus MOVAS-E Bio Kaffee (14 Zoll) setzt auf das Material mit recyceltem Kaffeesatz. Sie schützt den Laptop und bietet einen integrierten Klappständer mit Aufstellwinkeln von 15 und 25 Grad. So lässt sich unterwegs ein komfortabler Arbeitsplatz für konzentriertes Arbeiten einrichten - überall dort, wo neue Ideen entstehen.- Preis (Deutschland): 84,99 EuroKaffee-Kollektion - individuelles Zubehör-Bundle zusammenstellen und 10 Euro sparenMit der Kaffee-Kollektion bietet MOFT die Möglichkeit, Smartphone-Zubehör und weitere Accessoires zu einem individuellen Bundle zusammenzustellen. Statt eines fest definierten Sets können Nutzer ihre Lieblingsprodukte passend zu ihren persönlichen Anforderungen kombinieren - für kreatives Arbeiten, den täglichen Weg ins Büro oder den mobilen Alltag. Wer zwei beliebige Produkte aus der Auswahl kombiniert, spart aktuell beim gemeinsamen Kauf 10 Euro.Die aufeinander abgestimmten Farbtöne Kaffeebraun und Saphirblau verbinden die unterschiedlichen Zubehörlösungen zu einem einheitlichen Designkonzept.Das Coffee Frame Case und der Kaffee-Kollektion Snap Tripod Ständer bestehen aus dem innovativen MOVAS-E-Material mit recyceltem Kaffeesatz. Weitere Accessoires ergänzen die Kollektion funktional und farblich.Für das individuelle Kaffee-Bundle stehen sieben Produkte zur Auswahl:- Coffee Frame Case in Kaffeebraun mit Akzenten in Saphirblau- Snap Case MOVAS in Kakao- Kaffee-Kollektion Snap Tripod Ständer in Kaffeebraun- Snap-on Ständer & Wallet AERA in Saphirblau- Snap Field Portemonnaie in Saphirblau- Snap Duo Armband Active in Kakao und Saphirblau- MOFT Drift Lanyard Bag in SaphirblauDie Produkte lassen sich direkt auf der deutschen MOFT-Website unter moftde.com/pages/snapplay individuell kombinieren.Mit der Kaffee-Kollektion zeigt MOFT, wie recycelter Kaffeesatz als Bestandteil eines biobasierten Materials neue gestalterische und sinnliche Eigenschaften erhält. Die charakteristische Oberfläche, der warme Farbton und der dezente Röstduft sollen alltägliche Momente von Konzentration, Inspiration und Kreativität begleiten - verbunden mit praktischen Funktionen für mobiles Arbeiten.Zur vollständigen Presseinformation im MOFT-Newsroom (https://plan-b-communications.uncovr.com/News_Detail.aspx?id=252474&menueid=34992&l=deutsch) (inkl. Bildmaterial)Über MOFTMOFT (Mobile Office for Travelers) ist eine internationale, preisgekrönte Lifestyle-Marke für minimalistisches, von Origami inspiriertes Zubehör, das mobiles Arbeiten und kreatives Gestalten leichter macht. Unter dem Leitgedanken "Work, Create Anywhere" entwickelt MOFT ultraleichte und faltbare Halterungen, Hüllen sowie ergonomische Lösungen für Laptops, Tablets und Smartphones. Damit unterstützt die Marke Menschen dabei, flexibel und komfortabel zu arbeiten und kreative Ideen umzusetzen - wo immer sie unterwegs sind. Ausgewählte Produkte sind auch über Apple erhältlich.Website: https://moftde.com/Affiliate-Programm: https://www.moft.com/pages/influencer-affiliate-programPressekontakt:PLAN B Communications UGGeorg ReckenthälerSteinstr. 129 | 47798 Krefeld | DeutschlandM: +49 (0) 178 166 52 50E: info@plan-b-communications.deOriginal-Content von: MOFT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183840/6397136