NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mit der Übernahme des Biotechnologie- und Pharmaunternehmens Insmed schließe Sanofi die Wachstumslücke für die Zeit nach dem Blockbuster-Medikament Dupixent, schrieb Trung Huynh am Dienstag. Angesichts eines hohen Kaufpreises müssten die Franzosen mit Insmed jedoch auch liefern./rob/bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 07:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 07:36 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: FR0000120578

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