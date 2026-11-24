Mozilla, Shopify und bis zu 55.000 weitere Firmen verlangen von der EU-Kommission, gegen Apple vorzugehen. Der Vorwurf: Das Unternehmen blockiere alternative Browser-Technik auf iPhone und iPad - trotz klarer Vorgaben aus Brüssel. Ein Bündnis aus Mozilla, dem E-Commerce-Anbieter Shopify und über 50.000 Firmen aus der EU fordert von der Europäischen Kommission ein Verfahren samt Strafen gegen Apple. In einem offenen Brief "für mehr Wettbewerb im Web" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n