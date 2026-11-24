Von Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie Deutschland, Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock Die globalen Aktienmärkte erlebten eine aussergewöhnlich schwache Woche. Der US-amerikanische Leitindex S&P 500 büsste 8,6% ein, der technologielastige Nasdaq rund 10%. Auch in Asien gerieten die Börsen erheblich unter Druck. Europäische Aktien zeigten sich vergleichsweise widerstandsfähig: Der MSCI Europa gab um 5,7% nach, der britische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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