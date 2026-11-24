Kopenhagen - Die Schmuckmarke Pandora führt zusammen mit Blackhawk Network (BHN), einem Anbieter von Branded Payments, sein Geschenkkartenprogramm im deutschen Einzelhandel ein. Pandora-Geschenkkarten sollen sowohl in physischer als auch in digitaler Form über ausgewählte grosse Handelspartner vertrieben werden. Der Start ist für die Wochen vor Weihnachten angesetzt, wenn die Nachfrage nach Geschenkkarten traditionell am höchsten ist. Kundinnen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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