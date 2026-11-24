FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für ING auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Das niederländische Finanzhaus sollte dank seines großen Einlagevolumens besonders von weiteren Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank in den nächsten Monaten profitieren, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Dienstag. Er rechnet mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 19 Prozent./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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ISIN: NL0011821202





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