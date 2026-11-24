NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erleichterungsrally nach der Rückkehr von Nvidia -Chef Jensen Huang hat am Dienstag bereits ein Ende gefunden. Auf die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Tech-Aktien profitiert hatten, folgten nun Gewinnmitnahmen.

Damit bewahrheitet sich die Skepsis einiger Marktbeobachter, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Tech-Werte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei.

Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sehen obendrein im heutigen US-Handelstag einen "Lackmustest dafür, welche Rolle bloße Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben" - also welche Rolle das Handeln von Spekulanten gespielt hat, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und dann durch deren überraschenden Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100, der tags zuvor um fast 7 Prozent hochgesprungen war, gab nun 1,4 Prozent ab und sank auf 26.367 Punkte. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte mit plus 0,4 Prozent auf 49.798 Punkte leicht zu. Der breite S&P 500 verlor zugleich 0,5 Prozent auf 7.205 Zähler./ck/mis

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