Unterföhring (ots) -"Genau so einen Film hätte ich mir damals gewünscht. Das ist ein Film, der Menschenleben verändert und vielleicht rettet", sagt Para-Sportler Wojtek Czyz auf der Premiere der neuen ProSieben-Dokumentation "HOPE" am Montag in Berlin. Er ist einer der Menschen im Film, die der Hoffnung ein Gesicht geben, neben Sängerin Stefanie Kloß, Extremsegler Boris Herrmann, dem Hanau-Überlebende Etris Hashemi, Rennfahrerin Sophia Flörsch, Augenarzt Suman Thapa, Gründerin Günes Seyfarth, Hilfsprojekt-Initiator Jürgen Altmann, dem Kämpfer gegen Kinderarmut Jeremias Thiel und: Verhaltensforscherin und UN-Friedensbotschafterin Jane Goodall, die Linda Zervakis für "HOPE" (am Donnerstag, 26. November 2026, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn) eines ihrer letzten Interviews gegeben hat - mit Worten voller Kraft, voller Hoffnung und starken Botschaften. "Sei der Wandel, den du dir wünschst", forderte sie auf und macht deutlich: "Es nützt auch nichts, Veränderung durch Aggression erzwingen zu wollen, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen: Nein, ihr müsst euch ändern. Man verändert Menschen, indem man ihr Herz erreicht." (Das Interview mit Jane Goodall in der "HOPE"-Pressemappe (https://www.picdrop.com/joyn/N5nPNoQ5H9))In der ProSieben-Doku "HOPE" macht sich Linda Zervakis auf die Suche: Was ist eigentlich Hoffnung? Wie entsteht Hoffnung? Und warum finden wir Hoffnung oft gerade in vermeintlich hoffnungslosen Momenten? Und was können wir von den Menschen aus dem Film und ihren Geschichten lernen? Ein Film der Zuversicht, produziert von Autentic.Linda Zervakis: "'HOPE' ist für mich ein absolutes Herzensprojekt. Welchen Sinn hätten wir ohne Hoffnung? Ohne Hoffnung ist alles nichts. Es gibt wenige Menschen, die trotz aller Probleme und Krisen auf der Welt so viel Zuversicht und Hoffnung ausgestrahlt haben, die mich so sehr inspiriert haben wie Jane Goodall. Aber Hoffnung verlangt auch Handeln. Die Geschichten unserer Protagonist:innen zeigen eindrucksvoll, was entstehen kann, wenn Hoffnung gelebt wird.""LINDA ZERVAKIS. Hope" - am Donnerstag, 26. November 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynDas Interview mit Jane Goodall, die "HOPE"-Persönlichkeiten, weitere Infos zur Dokumentation und Fotos gibt es in der "HOPE"-Pressemappe (https://www.picdrop.com/joyn/N5nPNoQ5H9).Pressekontakt:Frank Wolkenhauerphone: +49 (0) 89 95 07 -1158email: frank.wolkenhauer@prosiebensat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@prosiebensat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6397258