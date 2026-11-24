

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.11.2026 / 16:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Carin-Martina Nachname(n): Tröltzsch

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

K+S Aktiengesellschaft

b) LEI

529900YURAYD4IJX2J91

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000KSAG888

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 11,90 EUR 19.040,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 11,9000 EUR 19.040,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





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