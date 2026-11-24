Die Tesla-Aktie bleibt ein Spielball hoher Volatilität. Zwar wurde die in meiner Voranalyse hervorgehobene Hürde bei 385 US$ zeitweise überwunden, doch der Ausbruch erwies sich als nicht nachhaltig. Nach zwischenzeitlich heftigen Kursverlusten notiert der Titel inzwischen wieder bei rund 389 US$. Gelingt diesmal der entscheidende Befreiungsschlag oder setzt sich die Seitwärtsbewegung fort? Robotaxi-Fantasie trifft auf Gewinnrückgang An den Geschäftszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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