Die Tesla-Aktie bleibt ein Spielball hoher Volatilität. Zwar wurde die in meiner Voranalyse hervorgehobene Hürde bei 385 US$ zeitweise überwunden, doch der Ausbruch erwies sich als nicht nachhaltig. Nach zwischenzeitlich heftigen Kursverlusten notiert der Titel inzwischen wieder bei rund 389 US$. Gelingt diesmal der entscheidende Befreiungsschlag oder setzt sich die Seitwärtsbewegung fort? Robotaxi-Fantasie trifft auf Gewinnrückgang An den Geschäftszahlen ...

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