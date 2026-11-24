Die Übernahme der Commerzbank durch UniCredit rückt immer näher. Nach der Einigung zwischen der Bundesregierung und der italienischen Großbank ist ein wesentlicher politischer Widerstand aus dem Weg geräumt. Die Commerzbank-Aktie hat einen Teil ihrer Übernahmefantasie bereits eingepreist und notiert am Dienstag aktuell bei 36,45 €. Hier stellt sich die Frage: Was spricht künftig noch für die Commerzbank-Aktie? Bund gibt grünes Licht Der Bund ist ...

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