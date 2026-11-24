Bern - Die UBS soll Auslandstöchter künftig mit neunzig Prozent hartem Eigenkapital unterlegen und sich an fast so strenge Regeln halten müssen, wie sie der Bundesrat fordert. Das wollen der Ständerat und eine knappe Mehrheit der zuständigen Nationalratskommission. Die Eigenkapitalunterlegung für Auslandsbeteiligungen von systemrelevanten Banken ist ein Teil des verschärften «Too big to fail»-Dispositivs. Mit diesem will der Bundesrat verhindern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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