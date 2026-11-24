Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der Dax deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.018 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start leicht im Minus baute der Dax im weiteren Verlauf seine Verluste aus."Die gute Nachricht zuerst: Der Dax konnte sich heute über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten behaupten", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die schlechte: Der Zauber, den die Rückkehr des Visionärs Jensen Huang an die Spitze von Nvidia im KI-Sektor entfacht hatte, ist bereits wieder verflogen. Und auch für den deutschen Leitindex war das Kursfeuerwerk zum Wochenauftakt offenbar etwas zu viel des Guten", erklärte er. "Die Anleger schalten jetzt wieder einen Gang zurück, ohne allerdings die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung gänzlich aufzugeben."Die Rückkehr Huangs sei ein willkommener Befreiungsschlag für die Aktienmärkte gewesen, aber noch keine Lösung für deren grundlegende Probleme. "Die Inflations- und Zinssorgen sind ebenso wenig verschwunden wie die Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen", so Lipkow. "Für eine nachhaltige Fortsetzung der Rally braucht es deshalb mehr als eine positive Personalentscheidung bei Nvidia."Der Ifo-Geschäftsklimaindex sei in etwa wie erwartet ausgefallen und habe damit keine neuen Kaufimpulse liefern können, erklärte der Marktanalyst. "Auch die europäischen Absatzzahlen der Automobilhersteller gaben den Anlegern wenig Anlass für Optimismus. Nach dem Ende der Berichtssaison fehlen zudem die Impulse von Unternehmensseite", so Lipkow. "Damit bleibt es vorerst bei selektiven Aktienkäufen, wobei heute vor allem die defensiven Branchen gefragt waren. Nach dem kräftigen Kursanstieg treten viele Investoren lieber wieder etwas auf die Bremse."Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere der Deutschen Telekom, von SAP und Fresenius Medical Care an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Aktien von Hochtief, Siemens Energy und Infineon.Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 92 Euro und damit zwei Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 14 bis 17 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 89,42 US-Dollar, das waren 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0971 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9115 Euro zu haben.