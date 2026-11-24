Berlin - Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat zurückhaltend auf den Ausschluss der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde aus der Berliner Linkenfraktion reagiert.



Der Ausschluss von Emde aus der Linkenfraktion sei zwar vollzogen, sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). Damit sei aber nur ein erster Schritt getan. Denn Emde sei beileibe kein Einzelfall.



Im Zuge der Koalitionsverhandlungen, aber auch danach müssten weitere Schritte gegangen werden. Ansonsten bliebe eine Koalition aus der Linken, den Grünen und der SPD auch weiterhin den Beweis schuldig, dass sie willens und fähig ist, jüdisches Leben zu schützen und Antisemitismus wirksam zu bekämpfen.



Emde steht in der Kritik, weil sie Berichten zufolge im Mai 2026 gesagt hatte, es gebe kein Existenzrecht für Staaten, sondern Menschen hätten ein Recht zu existieren. Dies wird häufig als Infragestellung der Existenz Israels interpretiert. Zudem hatte sie laut ntv Solidarität mit dem Aktivisten Ibrahim Ibrahim gefordert. Sicherheitsbehörden rechnen ihn laut Medienberichten der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Volksfront zur Befreiung Palästinas zu.



Die Berliner Linken, Grünen und SPD hatten noch vor dem Start von Sondierungsgesprächen Vereinbarungen gegen Antisemitismus vorgelegt. Die acht Punkte des dreiseitigen Papiers behandelten die Themen Vielfalt, Schutz und Stärkung jüdischen Lebens, Erinnerung an den Holocaust, Existenzrecht Israels und Bekämpfung von Antisemitismus. "Wir wollen eine Stadt, in der alle Menschen sicher leben und ihren Glauben und ihre Zugehörigkeit offen zeigen können. Aufgrund unserer Geschichte tragen wir eine besondere Verantwortung zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland", schrieben Linke, Grüne und SPD. "Wir schützen jüdisches Leben, stärken das Miteinander und setzen uns für Frieden und Verständigung ein."





© 2026 dts Nachrichtenagentur