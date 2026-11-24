Anzeige / Werbung

Jahrelang gilt Bayer als einer der großen Problemfälle im DAX. Doch jetzt könnte sich das Blatt wenden: Ein US-Gericht genehmigt den Glyphosat-Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar, die Pharmasparte steigert ihr bereinigtes EBITDA um 23,6 % und mit Asundexian erhält ein potenzieller neuer Blockbuster die US-Zulassung.

Die Bayer-Aktie legt innerhalb eines Jahres rund 73 % zu. Ist die jahrelange Monsanto-Krise damit endlich überwunden oder hat die Börse den erhofften Befreiungsschlag längst eingepreist? Trotz angehobener Jahresprognose bleiben die hohe Verschuldung von über 31 Milliarden Euro, verbleibende Rechtsrisiken und der negative freie Cashflow zentrale Herausforderungen.

Andreas Bernstein und Roland Jegen analysieren die aktuellen Quartalszahlen, die Chancen der neuen Medikamente und die Bewertung der Bayer-Aktie. Der Blick auf die Charttechnik zeigt zudem, welche Kursmarken jetzt besonders interessant sind.

? Jetzt die vollständige Bayer-Aktienanalyse inklusive Video ansehen!

Wie gut ist Ihre Aktie wirklich?

Ob Bayer, NVIDIA, Rheinmetall oder eine andere Aktie aus Ihrem Depot: Fordern Sie jetzt Ihren persönlichen kostenlosen 360°-Aktienreport an. Erhalten Sie eine fundierte Analyse des Unternehmens, seiner Finanzkennzahlen, Bewertung, Wachstumsperspektiven sowie Chancen und Risiken.

? Jetzt kostenlosen Aktienreport für Ihre Wunschaktie anfordern!

100 % kostenlos - kein Konto erforderlich - bequem per E-Mail.

Weiterführende Informationen für Anleger

Bayer-Aktie im Rückblick: Wie nachhaltig ist die Kurserholung?

Aktuelle Aktienanalysen, Börsennachrichten und Marktberichte

Kostenlose Live-Webinare für Trader und Anleger

Aktien, ETFs und Optionen weltweit handeln mit dem Multi-Märkte-Konto von WH SelfInvest

Über den Autor

Roland Jegen - Trading- und Kapitalmarktexperte bei WH SelfInvest

Roland Jegen beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit den internationalen Finanzmärkten. Seit 2016 ist er als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf fundamentalen und technischen Aktienanalysen, internationalen Kapitalmarktentwicklungen sowie systematischen Handels- und Anlagestrategien. In regelmäßigen Marktanalysen, Webinaren und Livestreams vermittelt er praxisnahes Börsenwissen für private Anleger und aktive Trader.

Risikohinweis und Transparenz

Dieser Beitrag dient ausschließlich allgemeinen Informations- und Ausbildungszwecken und stellt keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die dargestellten Einschätzungen können sich jederzeit ändern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen wird keine Gewähr übernommen.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Finanzinstrumenten kann zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bei bestimmten gehebelten Finanzinstrumenten können Verluste über das eingesetzte Kapital hinausgehen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Dieser Beitrag wurde von WH SelfInvest erstellt und enthält weiterführende Links zu eigenen Informations- und Dienstleistungsangeboten.

Stand: 24. November 2026