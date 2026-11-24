Grand Theft Auto VI bricht Verkaufsrekorde. Doch einige der Menschen, die jahrelang daran mitgearbeitet haben, verloren noch vor dem Start ihren Job. Jetzt steht die Frage im Raum, ob ihnen ihr Einsatz für eine Gewerkschaft zum Verhängnis wurde.Ein Rekord für die Rockstar-Mutter Wie wir bereits am Wochenende berichtet haben, erzielte "GTA VI" von der Take-Two Interactive-Tochter Rockstar Games bis zum Ende des ersten Verkaufstags weltweit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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