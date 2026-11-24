Zürich - World Record Certification bestätigt für die Schweizer Internetplattform HELP.CH einen Weltrekord mit 1'060'029 strukturierten Firmen- und Organisationsprofilen. Damit übertrifft HELP.CH seine bisherige Rekordmarke um knapp 50'000 Einträge. Ein Weltrekord aus der Schweiz: Die Internetplattform HELP.CH verfügt über 1'060'029 strukturierte und öffentlich zugängliche Profile von Schweizer Unternehmen, Organisationen und registrierten Einheiten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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