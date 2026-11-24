Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag nachgegeben. Vor allem der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, weitete am Nachmittag seine Verluste nach dem US-Börsenstart aus und schloss schwach. «Huangs Rückkehr auf den Nvidia-Chefsessel hat den Dreiklang aus KI-Zweifeln, Zinsrisiken und geopolitischen Spannungen nur kurzfristig kaschieren können», schrieb Timo Emden, Marktanalyst beim Broker CapTrader. Und Jochen Stanzl, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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