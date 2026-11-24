Berlin - Die Kosten des Satellitenprogramms "Satcom BW 4" der Bundeswehr sollen sich auf 15 Milliarden Euro belaufen. Darin enthalten seien Mehrwertsteuer und Betriebskosten auf zehn Jahre, berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Insider. Damit wäre die Satellitenkonstellation zur Kommunikation eines der größten Weltraumprojekte Europas.



Genaue Zahlen stehen aber noch nicht fest. Die Verträge zwischen der Bundeswehr und dem Konsortium von Rheinmetall, OHB und Airbus sollen in wenigen Wochen unterschrieben werden. Das technische Konzept stellte Rheinmetall in groben Zügen bereits vor. Danach sollen viele der Rechen- und Steuerungsleistungen im Satelliten erfolgen, was Bodenstationen weitgehend überflüssig machen soll. Die Satelliten sollen per Laser kommunizieren, was von der Airbus-Tochter Tesat ermöglicht werden soll.



Die ersten Satelliten sollen frühestens 2030 auf einen Orbit von 1.000 Kilometer Höhe gebracht werden. Als Übergangslösung will die Bundeswehr bis dahin auf die Satelliten des kanadischen Betreibers Telesat zurückgreifen, der ab 2027 die Konstellation Lightspeed aufbauen will.





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