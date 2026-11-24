© Foto: Sascha Steinach - dpaMitten im KI-Ausverkauf fließen Milliarden in ETFs. Doch ein großer Anteil der Zuflüsse konzentriert sich auf drei ARK-Fonds. Kurz darauf fließen Milliarden wieder ab. Was steckt hinter diesen auffälligen Geldbewegungen?
Enthaltene Werte: US4642875235,US4642872422,US78464A4094,US78464A6982,IE00B5BMR087,US25459W4583,IE00B3XXRP09,US00214Q2030,US00214Q4010,US00214Q1040,US78468R7961,US46090E1038,SPDRGOLD~USD,US87283Q8675,IE000SSFEUS3,US09290C6993,US81369Y7461,US81369Y8295,US6707136353,CA46438X1024Den vollständigen Artikel lesen