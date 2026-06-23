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WKN: A14Y8H | ISIN: US00214Q1040 | Ticker-Symbol: 09KB
Hamburg
23.06.26 | 10:44
66,00 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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ARK INNOVATION ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ARK INNOVATION ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
66,4167,5812:50
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5-Tage-Chart
ARK AUTONOMOUS TECHNOLOGY & ROBOTICS
ARK AUTONOMOUS TECHNOLOGY & ROBOTICS ETF Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARK AUTONOMOUS TECHNOLOGY & ROBOTICS ETF111,54-2,05 %
ARK INNOVATION ETF66,00-4,97 %
ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF122,88-5,48 %
ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF4,730-3,25 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP130,68-3,44 %
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