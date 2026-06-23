© Foto: Dall-ENach einer dreitägigen Verlustserie der SpaceX-Aktie nutzt Cathie Wood die Schwächephase und setzt mit Ark Invest erneut auf den Raumfahrtgiganten.Der spektakuläre Börsenstart von SpaceX hat innerhalb weniger Handelstage einen deutlichen Dämpfer erhalten. Nachdem die Aktie des von Elon Musk geführten Raumfahrt- und Technologiekonzerns am Montag um mehr als 16 Prozent eingebrochen war, nutzte Cathie Woods Investmenthaus Ark Invest den Kursrückgang für umfangreiche Zukäufe. Insgesamt erwarb Ark Invest 210.121 SpaceX-Aktien im Wert von rund 32,5 Millionen US-Dollar. Die Käufe erfolgten über die ETFs ARK Innovation (ARKK), ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ), ARK Next Generation …
Enthaltene Werte: US00214Q2XXX,US00214Q4XXX,US00214Q1XXX,IE000AON7XXX,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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