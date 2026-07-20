© Foto: ARK InvestAMD hat Nvidia 2026 klar geschlagen. Trotzdem nimmt Cathie Wood weiter Geld vom Tisch - kurz bevor Lisa Su neue Details zur KI-Roadmap liefern soll.Cathie Wood bleibt eine der lautesten Stimmen für künstliche Intelligenz und disruptive Technologie. Doch ausgerechnet in der laufenden Schwächephase bei Halbleiteraktien reduziert Ark Investment Management seine Position bei AMD weiter. Am 17. Juli verkauften Woods Ark-Fonds laut den täglichen Handelsdaten 23.573 Aktien von Advanced Micro Devices. Auf Basis des Schlusskurses von 495,76 US-Dollar entsprach das einem Volumen von rund 11,7 Millionen US-Dollar. Der Verkauf fällt in eine heikle Marktphase. Die AMD-Aktie verlor in der vergangenen …
Enthaltene Werte: US0079031078,US67066G1040,US4642875XXX,US78378X1XXX,2455711,US00214Q1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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