© Foto: ARK InvestCathie Wood kauft den SpaceX-Rückschlag, während Jeremy Grantham schon den Spott der Zukunft hört. Wird daraus die nächste Jahrhundertwette - oder der teuerste IPO-Irrtum der Börsengeschichte?Cathie Wood nutzt den Kursrutsch bei SpaceX für den nächsten Nachkauf und verschärft damit ihre Wette auf Elon Musks Raumfahrtkonzern. ARK Invest kaufte zuletzt SpaceX-Aktien im Wert von rund 7 Millionen US-Dollar und griff damit bereits zum dritten Mal seit dem Börsengang bei schwächeren Kursen zu. Schon am IPO-Tag gehörte ARK zu den großen Käufern und soll über mehrere ETFs rund 3,3 Millionen Aktien im Wert von etwa 500 Millionen US-Dollar erworben haben. Später kamen weitere Käufe über rund 32 …
Enthaltene Werte: US01609W1027,US00214Q1XXX,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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