Die Handelsaktivitäten von ARK Invest in der vergangenen Woche zeigten erneut eine klare Überzeugung in den Bereichen KI-Infrastruktur, digitale Vermögenswerte und Fintech.Auf der Kaufseite tätigte ARK die größten Zukäufe beim KI-gestützten Arzneimittelentwickler Recursion Pharmaceuticals und erwarb insgesamt mehr als 935.000 Aktien im Wert von knapp 3,4 Millionen US-Dollar. Zudem baute das Unternehmen seine Position im Nukleartechnologie-Unternehmen X-Energy weiter aus und kaufte über 406.000 Aktien, was einem Investitionsvolumen von rund 7,65 Millionen US-Dollar entspricht. Auch Beteiligungen mit Bezug zu digitalen Vermögenswerten standen weiterhin im Fokus. ARK kaufte 421.000 Aktien von …
Enthaltene Werte: US00214Q1XXX,US19260Q1076,US1725731079,KYG169101204,US98386P1021Den vollständigen Artikel lesen
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