© Foto: Dall-ECathie Woods ARK Invest greift erneut bei Krypto-Aktien zu und setzt auf weiteres Wachstum des Blockchain- und Digital-Asset-Sektors.ARK Invest hat seine Wette auf den Krypto-Sektor erneut ausgeweitet. Die Investmentgesellschaft von Cathie Wood kaufte am Montag über mehrere börsengehandelte Fonds zusätzliche Aktien von Coinbase, Circle, Bullish und Robinhood. Die Transaktionen wurden über den ARK Innovation ETF (ARKK), den ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) sowie den ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) abgewickelt. Coinbase bleibt größter Kauf des Tages Den größten Einzelkauf tätigte ARK Invest bei Coinbase. Insgesamt erwarb das Unternehmen 45.164 Aktien der Kryptobörse im Gegenwert von …
Enthaltene Werte: US00214Q4XXX,US00214Q1XXX,US00214Q7XXX,US19260Q1076,US7707001027,US1725731079,KYG169101204Den vollständigen Artikel lesen
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