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WKN: A14Y8H | ISIN: US00214Q1040 | Ticker-Symbol: 09KB
Hamburg
05.06.26 | 10:21
67,00 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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ARK INNOVATION ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ARK INNOVATION ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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5-Tage-Chart
ARK INNOVATION
ARK INNOVATION ETF Chart 1 Jahr
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ARK INNOVATION ETF67,00+1,25 %
ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF126,06+2,29 %
ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF5,153-0,60 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP--
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