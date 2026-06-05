© Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press WireSpaceX will an die Börse - und ARK sieht allein in Starlink den Schlüssel für eine Bewertung nahe zwei Billionen US-Dollar. Der wahre Treiber seien nicht die Raketen.Elon Musks SpaceX könnte beim geplanten Nasdaq-Debüt am 12. Juni in eine neue Börsenliga aufsteigen. Laut CNBC hat das Unternehmen den IPO-Preis auf 135 US-Dollar je Aktie festgesetzt, was einer Bewertung von rund 1,77 Billionen US-Dollar entspreche. Für ARK Invest ist das offenbar kein Größenwahn. Brett Winton, der Chef-Zukunftsstratege des Unternehmens, hält eine Bewertung von knapp zwei Billionen US-Dollar für nachvollziehbar. Grund dafür seien nicht primär die wiederverwendbaren Raketen von SpaceX, sondern das …
Enthaltene Werte: US00214Q4010,US00214Q1040,IE000AON7ET1,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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