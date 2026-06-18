© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAINach dem erfolgreichen SpaceX-IPO könnte die Aktie in viele Indizes und damit auch ETFs aufgenommen werden. Doch nicht in alle: Vor allem ESG-ETFs könnten Anlegern die SpaceX-Wette ersparen. Aber auch S&P-500-ETFs. Musk will mit SpaceX so schnell wie möglich in alle großen Indizes. Dadurch könnte die Aktie auch in vielen ETFs laden. Doch nicht alle Index- sowie ETF-Anbieter wollen Musks heiße Börsenluft kaufen. Denn ausgerechnet der S&P 500 macht vorerst nicht mit. S&P Global will seine strengen Aufnahmeregeln nicht lockern. Für Neuaufnahmen gilt: mindestens ein Jahr Notierung und Profitabilität. SpaceX schreibt derzeit hohe Verluste und bleibt deshalb zunächst draußen. Für ETF-Sparer ist …
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