Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Warum dieser 19M-CAD-Silber-Junior fast 1 Mio. Unzen Gold versteckt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A408AX | ISIN: IE0003A512E4 | Ticker-Symbol: AAKI
Tradegate
18.06.26 | 15:43
9,454 Euro
+0,15 % +0,014
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ARK ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ARK ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
9,4939,51516:09
9,4939,51516:09
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARK ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS
ARK ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS UCITS ETF Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARK ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS UCITS ETF9,454+0,15 %
ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF4,936-1,42 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF642,40+1,76 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP157,50-5,27 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.