Wien (www.fondscheck.de) - Zu den zahlreichen bereits existierenden Rüstungs-ETFs kommt nun ein aktiv verwalteter ETF, der von US-Starinvestorin Cathie Wood gelenkt wird, so die Experten von "FONDS professionell". Der Ark Space & Defence Innovation UCITS ETF (ISIN IE000AON7ET1/ WKN A419N7) setze auf Unternehmen, die moderne Verteidigungsfähigkeiten und Weltrauminfrastruktur vorantreiben würden, heiße es in einer Mitteilung. Fast 90 Prozent der Investments würden in US-Unternehmen gehen. ...

