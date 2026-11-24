Wer auf der Suche nach verlässlichem passivem Einkommen ist, kommt an ihnen kaum vorbei: den Dividendenaristokraten. Damit ein US-Konzern in diesen elitären Club aus dem S&P 500 Index aufgenommen wird, muss er seine Ausschüttung mindestens 25 Jahre in Folge gesteigert haben. Das beweist nicht nur ein krisenfestes Geschäftsmodell, sondern auch eine extrem aktionärsfreundliche Unternehmenspolitik. Ich habe einige von ihnen in meinem Depot. Darunter ...

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