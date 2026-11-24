Der KI-Sektor hält die Aktienmärkte in Atem und lässt Anleger verzweifeln. Das volatile Auf und Ab findet heute seine Fortsetzung. Nach dem Auf zum Wochenbeginn nun also das Ab. Nach dem rasanten Kursanstieg rutschte die Nvidia-Aktie heute tief ins Minus. Erinnerungen an vergangene Abverkaufswellen werden wach. Zudem hat sich das Chartbild weiter destabilisiert.Die mit großen Vorschusslorbeeren gestartete KI-Hoffnung Anthropic erlebt derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de