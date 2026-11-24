Die Take-Two-Aktie beweist in einem turbulenten Marktumfeld weiterhin bemerkenswerte Widerstandskraft. Bereits in meiner Analyse mit Aussicht auf neue Rekordstände hatte ich eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung favorisiert. Trotz zwischenzeitlicher Rückschläge hält sich der Spieleentwickler mit rund 220 US$ über seiner wichtigen Unterstützung bei 209,26 US$. Bleibt das Allzeithoch bei 264,79 US$ damit in Reichweite? GTA 6 bricht Rekorde, doch die ...

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